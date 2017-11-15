Хакеры вывели из киевского банка почти миллион долларов

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Группа хакеров вывела почти миллион долларов из банка "Банк Кредит Днепр", свидетельствуют материалы Печерского районного суда Киева.

"В апреле 2016 года "хакерская" преступная группировка, в состав организаторов которой входят граждане Российской Федерации и Украины, с помощью распространения вредоносного программного обеспечения в информационной системе банка "Банка Кредит Днепр" создала несанкционированный платежный документ на перевод 950, 831 тысячи долларов на счет OSA11443633305029 компании Far sight internationaL LT", — говорится в материалах суда.

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Отмечается, что далее члены группировки сняли деньги через банкоматы на территории Китая, чем нанесли материальный ущерб банку на сумму около миллиона долларов.

Генпрокуратура Украины по заявлению банка осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве.

Ранее сообщалось, что хакеры пытались взломать программу управления украинской артиллерией.