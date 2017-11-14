Рост ВВП Украины замедлился — Госстат

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В третьем квартале 2017 года в Украине замедлился экономический рост, говорится в отчете Государственной службы статистики 14 ноября.

По данным Госстата, рост ВВП Украины за последние три месяца замедлился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Рост ВВП в третьем квартале 2017 года составил 2,1%.

В первом и втором квартале экономическое развитие Украины было более динамичным — 2,5% и 2,3% соответственно.

Служба статистики отмечает, что рост украинской экономики в третьем квартале составил 0,2%, ранее этот показатель достигал 0,6%.

Читайте также: Торги за госбюджет-2018. Уже вовсю "трут", договариваются — Тарута

Национальный банк Украины ожидает, что рост ВВП по итогам 2017 года превысит ранее прогнозируемые 1,6%.

Международное рейтинговое агенство Fitch прогнозирует ускорение роста ВВП Украины до 3,2% в 2018 году.