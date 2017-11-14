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    Экономика

    ФГИ внесет в список приватизации еще 200 госпредприятий

    (обновлено: )23
    Руководитель Фонда государственного имущества отметил, что почти 200 предприятий, которые должны быть приватизированы, находятся в запрете: "И львиная доля из них не несет никакого стратегического значения".
    Фонд государственного имущества Украины, архивное фото
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Фонд государственного имущества Украины предлагает вывести из списка запрещенных к приватизации объектов 200 предприятий, которые имеют статус стратегических.

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    Об этом сообщил во вторник руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

    "Почти 200 предприятий, которые… должны быть приватизированы, находятся в запрете. И львиная доля из них не несет никакого стратегического значения", — приводит слова Трубарова пресс-служба ведомства.

    Он считает, что ряд предприятий не должны иметь такого статуса. "Минагрополитики имеет 41 предприятие со статусом стратегичности. Полтавский, Нежинский, Радивиловский хлебокомбинаты, совхозы, коконосушилки, коневодства, заканчивая "Укрспиртом". В чем их стратегичность? Это обычные предприятия, которые лоббистскими путями попали под запрет на приватизацию", — считает Трубаров.

    Международный валютный фонд
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    По его мнению, в собственности государства должны оставаться только те объекты, которые обеспечивают безопасность, обороноспособность, инфраструктуру. "Даже минкультуры имеет шесть стратегических предприятий, министерство соцполитики — 14, минэкономразвития — 31. Государство должно быть регулятором, а не самостоятельно вести хозяйственную деятельность. Почти каждое четвертое дело Национального антикоррупционного бюро Украины — именно по коррупции на госпредприятиях", — заявил Трубаров.

    Власти Украины в течение нескольких последних лет говорят о необходимости проведения масштабной приватизации, которая является одним из требований международных кредиторов страны. Однако этот процесс так и не запущен, в том числе из-за того, что на предлагаемые объекты нет покупателей.

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