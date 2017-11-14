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    Экономика

    Во Всемирном банке назвали условия поддержки Украины

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    Глава Всемирного банка Джим Ен Ким отметил, что у организации есть возможность инвестировать в государственный и частный сектора, но это зависит от того, как пойдут реформы в Украине.
    Всемирный банк (ВБ)
    Фото из аккаунта Всемирного банка на Flickr

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Направленность расширенной финансовой поддержки Всемирного банка для Украины будут зависеть от хода реформ в стране, заявил глава организации Джим Ен Ким.

    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen
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    Ранее во вторник Ким заявил, что ВБ совместно с Международным валютным фондом работают над расширением финансовой поддержки Украине.

    "Есть возможность инвестировать в государственный и частный сектора, но это зависит от того, как пойдут реформы. Что касается государственного сектора — я верю в медицинскую реформу. Возможно, мы будем расширять наше участие там. Если говорить о кредитных инструментах, где мы помогаем при выполнению определенных реформ, все равно это привязано к тому, как будут иди реформы, каким будет их темп", — сказал глава ВБ на брифинге в Киеве во вторник.

    Глава представительства банка в Белоруссии, Молдавии и в Украине Сату Кахконен отметила, что начиная с 2014 гола ВБ оказал помощь Украине на более чем 5,5 миллиардов долларов, не считая предоставления возобновляемой финансовой гарантии на закупку газа на зиму. По ее словам, ВБ "подходит к лимиту своего портфеля (для Украины — ред.), но у него еще остаются ресурсы".

    Она сообщила, что, в частности, в данный момент готовится выделение займа на политику развития, он направлен на поддержку политики правительства и государственного бюджета. Сумму займа глава представительства не назвала. Также, по ее словам, ВБ проинформировал украинское правительство, что если в Украине будет продвигаться земельная реформа, то организация "готова подготовить значительные инвестиции в сельскохозяйственный сектор и систему орошения".

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