Во Всемирном банке назвали условия поддержки Украины

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Направленность расширенной финансовой поддержки Всемирного банка для Украины будут зависеть от хода реформ в стране, заявил глава организации Джим Ен Ким.

Ранее во вторник Ким заявил, что ВБ совместно с Международным валютным фондом работают над расширением финансовой поддержки Украине.

"Есть возможность инвестировать в государственный и частный сектора, но это зависит от того, как пойдут реформы. Что касается государственного сектора — я верю в медицинскую реформу. Возможно, мы будем расширять наше участие там. Если говорить о кредитных инструментах, где мы помогаем при выполнению определенных реформ, все равно это привязано к тому, как будут иди реформы, каким будет их темп", — сказал глава ВБ на брифинге в Киеве во вторник.

Глава представительства банка в Белоруссии, Молдавии и в Украине Сату Кахконен отметила, что начиная с 2014 гола ВБ оказал помощь Украине на более чем 5,5 миллиардов долларов, не считая предоставления возобновляемой финансовой гарантии на закупку газа на зиму. По ее словам, ВБ "подходит к лимиту своего портфеля (для Украины — ред.), но у него еще остаются ресурсы".

Она сообщила, что, в частности, в данный момент готовится выделение займа на политику развития, он направлен на поддержку политики правительства и государственного бюджета. Сумму займа глава представительства не назвала. Также, по ее словам, ВБ проинформировал украинское правительство, что если в Украине будет продвигаться земельная реформа, то организация "готова подготовить значительные инвестиции в сельскохозяйственный сектор и систему орошения".