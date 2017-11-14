В ДНР заявили, что экономически независимы от Украины

ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная Донецкая народная республика экономически независима от территорий, которые контролируются Киевом, заявил журналистам вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников, сообщает РИА Новости.

"Жители Донбасса сделали свой выбор еще 11 мая 2014 года, после чего Украина объявила экономическую блокаду, окончательно прервав все экономические отношения. Мы все знаем, что после блокады, объявленной Украиной, предприятия украинской юрисдикции также перешли под юрисдикцию республики. Это процесс необратимый, поэтому мы давно независимы… и экономически, и социально", — заявил он.

Трапезников напомнил, что в ДНР существует гуманитарная программа, в рамках которой оказывается помощь жителям территорий Донецкой области, находящимся под контролем Киева.

В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

Из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции.