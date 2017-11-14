Всемирный банк ищет возможности расширения финпомощи Украине

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Всемирный банк ищет возможности расширения финансовой поддержки реформ, проводимых в Украине, заявил на встрече со спикером Верховной рады Андреем Парубием и депутатами глава Всемирного банка Джим Ен Ким.

"Когда мы достигли лимита возможного кредитования Украины, мы обменялись определенными обязательствами с европейскими институциональными банками с тем, чтобы мы могли дать больше средств Украине. Сейчас мы дополнительно ищем возможности освободить те или иные ресурсы для того, чтобы направить их в Украину", — приводятся в сообщении слова Кима.

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Он назвал важными сферами реформирования для дальнейшего получения инвестиций здравоохранение, земельную реформу и борьбу с коррупцией. По убеждению президента ВБ, повышение прозрачности и открытие рынка земли увеличит инвестиции на Украину. Открытие рынка земли, по его словам, позволит, по предварительным подсчетам, увеличить ВВП на 1,5%, и это тот сектор, на который обращают наибольшее внимание инвесторы с точки зрения дальнейшего развития страны.

По информации пресс-службы Верховной Рады, отдельно Ен Ким остановился на борьбе с коррупцией, акцентировав внимание на необходимости создания антикоррупционного суда. Ким заявил, что после того, как будут сделаны шаги относительно проведения земельной реформы и создания антикоррупционного суда, можно говорить о дальнейших инвестициях. Это, по его мнению, станет залогом перемен во внешнем имидже Украины. В мире есть 40 триллионов долларов, которые ищут своего адресата, добавил он.

Ранее Всемирный банк опубликовал октябрьский доклад "Миграция и мобильность", согласно которому ожидает постепенного ускорения темпов роста ВВП Украины до 4% в 2019 году. Прогноз на 2017 год, согласно документу, по-прежнему составляет 2%. В 2018 году экономический рост, по ожиданиям ВБ, составит 3,5%. Инфляция в Украине прогнозируется в 2017 году на уровне 10%, а в 2018–2019 годах — 9%.