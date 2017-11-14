Ввоз авто на литовских номерах в Украину. Первые результаты проверок

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КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Сотрудники Таможенного департамента Литвы опубликовали первые результаты проверок законности экспорта автомобилей с литовскими номерами в Украину. Об этом идет речь в статье в литовском издании Verslo žinios, на которую ссылается "112 Украина".

В отчете говорится о том, что более 59 000 автомобилей были вывезены из Литвы в Украину в обход существующих законодательных норм, то есть с грубыми нарушениями таможенных правил.

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Такая информация, по мнению экспертов, может нанести серьезный ущерб владельцам таких автомобилей. Те владельцы авто на литовских номерах, которые завезли их в качестве сотрудников компании, могут быть обвинены сразу по трем статьям литовского уголовного кодекса: растрата средств предприятия, неуплата налогов и массовый наем нелегальных работников на работу (так как по документам украинские "владельцы" литовских авто — это водители таких компаний).

В дальнейшем при пересечении границы Украины с одним из европейских государств такое авто может быть конфисковано. Кроме того, если Украина получит данные о таких незаконных авто, она сама может выявлять, задерживать и конфисковывать данные автомобили.

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Ранее сообщалось о том, что Государственная фискальная служба (ГФС) совместно с таможенными органами Литвы начала расследование в отношении законности пребывания в Украине автомобилей с литовской регистрацией. Также ГФС ведет переговоры о таких мерах с таможенными органами Польши, из которой в Украину ввозится больше автомобилей на "евробляхах", чем из Литвы.