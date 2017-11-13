Глава ВБ призвал Украину создать антикоррупционный суд

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Глава Всемирного банка Джим Йонг Ким призвал Украину создать антикоррупционный суд и либерализировать земельный рынок.

Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации по итогам встречи главы ВБ с мэром Киева Виталием Кличко.

Создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредитования. Также МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают годами — в стране еще действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назанчения.

"По словам президента Всемирного банка, Украина должна продолжать воплощать реформы. В частности, в сфере борьбы с коррупцией – через создание антикоррупционного суда, а также в либерализации рынка земли", — сообщается на сайте киевской администрации.

"Мы готовы приводить инвесторов, но Украина должна показать, что серьезно относится к вопросу реформирования и готова воплощать необходимые изменения», – заявил Ким.

Сообщается, что Ким был приятно удивлен изменениями и реформами, которые были внедрены и внедряются в Киеве. Он отметил, что рад тому, что Всемирный банк помог столице разработать транспортную схему, которая должна оптимизировать движение общественного транспорта в городе.

Визит Джим Йонг Кима в Украину начался 13 ноября. Он планирует провести встречи с президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и спикером Андреем Парубием.

Ранее Всемирный банк опубликовал доклад, согласно которому ожидает постепенного ускорения темпов роста ВВП Украины до 4% в 2019 году. Прогноз на 2017 год, согласно документу, по-прежнему составляет 2%.

В 2018 году экономический рост, по ожиданиям ВБ, составит 3,5%. Инфляция в Украине прогнозируется в 2017 году на уровне 10%, а в 2018–2019 годах — 9%.