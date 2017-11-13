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    Крупнейшие украинские АЗС подняли цены на все виды топлива

    (обновлено: )13941627
    По оценкам аналитиков, в среднем цена на бензин и дизельное топливо выросла на 30-60 копеек. Подорожание произошло по всей топливной линейке.
    Автозаправочная станция
    REUTERS Max Rossi

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Все крупнейшие сети автозаправочных станций подняли цены на бензин и дизельное топливо.

    Рост цен
    РИА Новости Украина
    Убийственный рост цен. Что подорожало больше всего

    В среднем цена на бензин и ДТ выросла на 0,3-0,6 гривен.

    В сети ОККО вся топливная линейка подорожала на 50 коп. за литр до 28,49 грн (бензин марки А-92), 29,49 грн (А-95), 30,49 грн (А-95 "Премиум"), 26,99 грн (дизтопливо) и 27,99 грн (дизтопливо "Премиум").

    На АЗС SOCAR топливо подорожало на 30 коп. за литр до 28,29 грн (бензин марки А-92), 29,29 грн (А-95), 30,29 грн (А-95 "Премиум"), 26,79 грн (дизтопливо) и 27,79 грн (дизтопливо "Премиум").

    На станциях компаний AMIC и Parallel стоимость топлива выросла на 50 коп. до 27,99 грн (бензин марки А-92), 28,99 грн (А-95) и 26,49 грн (дизтопливо).

    В сетях заправок Glusco, ТНК, "Золотой Гепард" бензин подорожал на 60 коп. за литр, а дизельное топливо – на 40 коп. за литр.

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    В комментарии УНИАН аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко назвал причины подорожания: "Разница в оптовой цене на бензин сегодня и месяц назад на европейском рынке составляет около 70 долл. за тонну. В свою очередь операторы украинского рынка на протяжении последних недель повышали цены на 50 коп. за литр в неделю", — сказал он.

    По словам Сиренко, следует ожидать, что региональные сети поднимут свои цены на протяжении двух-трех дней до аналогичных значений с крупными операторами рынка.

    Напомним, что летом 2017 года в Украине рекордно подорожал автомобильный газ. За несколько дней цена горючего выросла до рекордной отметки — 15 гривен за литр газа.

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