Крупнейшие украинские АЗС подняли цены на все виды топлива

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Все крупнейшие сети автозаправочных станций подняли цены на бензин и дизельное топливо.

В среднем цена на бензин и ДТ выросла на 0,3-0,6 гривен.

В сети ОККО вся топливная линейка подорожала на 50 коп. за литр до 28,49 грн (бензин марки А-92), 29,49 грн (А-95), 30,49 грн (А-95 "Премиум"), 26,99 грн (дизтопливо) и 27,99 грн (дизтопливо "Премиум").

На АЗС SOCAR топливо подорожало на 30 коп. за литр до 28,29 грн (бензин марки А-92), 29,29 грн (А-95), 30,29 грн (А-95 "Премиум"), 26,79 грн (дизтопливо) и 27,79 грн (дизтопливо "Премиум").

На станциях компаний AMIC и Parallel стоимость топлива выросла на 50 коп. до 27,99 грн (бензин марки А-92), 28,99 грн (А-95) и 26,49 грн (дизтопливо).

В сетях заправок Glusco, ТНК, "Золотой Гепард" бензин подорожал на 60 коп. за литр, а дизельное топливо – на 40 коп. за литр.

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В комментарии УНИАН аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко назвал причины подорожания: "Разница в оптовой цене на бензин сегодня и месяц назад на европейском рынке составляет около 70 долл. за тонну. В свою очередь операторы украинского рынка на протяжении последних недель повышали цены на 50 коп. за литр в неделю", — сказал он.

По словам Сиренко, следует ожидать, что региональные сети поднимут свои цены на протяжении двух-трех дней до аналогичных значений с крупными операторами рынка.

Напомним, что летом 2017 года в Украине рекордно подорожал автомобильный газ. За несколько дней цена горючего выросла до рекордной отметки — 15 гривен за литр газа.