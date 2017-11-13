Украину предупредили об угрозе остаться зимой без угля

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает, что Украина рискует среди зимы остаться без угля из-за ограничения на его поставки из России.

Ранее министерство экономического развития и торговли Украины внесло российскую компанию "Южтранс", являющуюся, по данным СМИ, одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину, в санкционный список предприятий, которым запрещено осуществление внешнеэкономической деятельности с украинскими хозяйствующими субъектами.

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"Киев ввел санкции против крупнейшего поставщика антрацита из РФ. Устроив блокаду Донбасса и введя ограничения на поставки из России, Украина рискует среди зимы остаться без угля. Его острый дефицит ощущается уже сегодня. Начинаем усиленно спонсировать угольную отрасль США?" — сообщает пресс-служба политика.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь, в прошлом были поставки из ЮАР.