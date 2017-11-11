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    Экономика

    Украина продолжает снижать запасы газа в ПХГ

    (обновлено: )20110
    Уровень заполнения подземных хранилищ Украины за сутки уменьшился до 54,1% с 54,16% в предыдущий день.
    Газопровод. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. 

    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
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    По состоянию на 9 ноября объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составил 16,745 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,1%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

    Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 54,1% с 54,16% в предыдущий день.

    Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в конце сентября заявил РИА Новости, что объема газа в ПХГ Украины более чем достаточно для прохождения грядущего отопительного сезона.

    Напомним, в Волынской области назначили награду за доносы о краже газа, а Харьков может остаться без газа на всю зиму из-за обыска Смарт-Холдинга.

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