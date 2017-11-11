Украина продолжает снижать запасы газа в ПХГ

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина.

По состоянию на 9 ноября объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составил 16,745 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,1%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 54,1% с 54,16% в предыдущий день.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в конце сентября заявил РИА Новости, что объема газа в ПХГ Украины более чем достаточно для прохождения грядущего отопительного сезона.

Напомним, в Волынской области назначили награду за доносы о краже газа, а Харьков может остаться без газа на всю зиму из-за обыска Смарт-Холдинга.