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    Экономика

    В Украине привлекли Rothschild для управления ГТС

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    На срок до конца 2020 года "Нафтогаз" заказал услуги, связанные с обеспечением отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), включая привлечение квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины.
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. ПАО "НАК "Нафтогаз" 8 ноября по результатам тендера заключило соглашение с итальянской компанией "Rothschild S.p.A." об инвестиционно-банковских услугах на 3,69 миллиона долларов, или 98 миллионов гривен, сообщается в системе "ProZorro", передают Наші Гроші.

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    На срок до конца 2020 года заказали услуги, связанные с обеспечением отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), включая привлечение квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины.

    Из общей суммы 1,58 млн долларов пойдет на консультации, рекомендации, помощь с документами, подготовку перечня потенциальных партнеров, переговоров, отчетов, информационных материалов и мероприятий. Еще 525 тысяч долларов отведено на подготовку и сопровождение будущего соглашения с квалифицированным партнером о купле-продаже доли оператора ГТС. В случае удачного подписания последней исполнитель получит 0,5% от ее цены, но не более 1,59 млн долларов.

    Цена нынешней сделки вдвое ниже ожидаемой суммы в 193,35 млн гривен.

    Ранее сообщалось, что внутреннее расследование начато в НАК "Нафтогаз Украины" из-за информации в СМИ об открытии компании и возможном проведении операций в иностранной юрисдикции бывшим главным советником компании Сергеем Алексеенко.

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