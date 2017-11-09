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    Экономика

    В Украину прибыла очередная партия угля из США

    (обновлено: )8012
    В порт "Южный" в Одесской области прибыл американский уголь объемом в 80 тысяч тонн для украинской государственной компании "Центрэнерго".
    Уголь
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Из США для украинской государственной компании "Центрэнерго" прибыла новая партия угля объемом в 80 тысяч тонн.

    Уголь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Уголь прибыл в порт "Южный" в Одесской области, сообщает в четверг пресс-служба порта.

    "Команды буксиров "Владимир Иванов" и "Евгений Яковцев" портового флота порта "Южный" не покладая рук проработали весь обеденный перерыв. Около 14.00 к причалу порта "Южный" они пришвартовали балкер MG EXPLORER. В трюмах – 80 тысяч тонн угля для украинских электростанций ПАО "Центрэнерго". Груз прибыл из США. Предприятие работает в привычном режиме, все производственные мощности готовы к разгрузке", — говорится в сообщении порта в Facebook.

    Украинская компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, летом подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках в Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года. Судно с первой партией антрацита из США для "Центрэнерго" в объеме 62 тысячи тонн прибыло в одесский порт "Южный" из США 13 сентября. Вторая партия антрацита из США в объеме 60 тысяч тонн прибыла на Украину 12 октября.

    Еще несколько балкеров с углем из США прибыли в Украину для крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК.

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