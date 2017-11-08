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    Экономика

    В Украине замедлилась инфляция

    (обновлено: )27
    Наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на содержание домов и придомовых территорий – 46,7%, мясо и мясопродукты – 29,9%, овощи – 29,4%, сливочное масло – 28,9%, молоко – 28,3%, электроэнергию – 28,1%.
    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В Украине в октябре этого года была зафиксирована инфляция на уровне в 1,2%, по сравнению с 2% в сентябре. Об этом сообщили в Государственной службе статистики в среду, 8 ноября.

    В годовом исчислении, по сравнению с октябрем 2016 года, цены на потребительском рынке выросли на 14,6%, а с начала 2017 года – на 11,5%.

    По данным Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на содержание домов и придомовых территорий – 46,7%, мясо и мясопродукты – 29,9%, овощи – 29,4%, сливочное масло – 28,9%, молоко – 28,3%, электроэнергию – 28,1%.

    По сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали яйца – 14,9%, молоко – 5,5%, топливо и масло – 4,4%, сливочное масло – 4,1%.

    Данные представлены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

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