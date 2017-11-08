В Украине замедлилась инфляция

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В Украине в октябре этого года была зафиксирована инфляция на уровне в 1,2%, по сравнению с 2% в сентябре. Об этом сообщили в Государственной службе статистики в среду, 8 ноября.

В годовом исчислении, по сравнению с октябрем 2016 года, цены на потребительском рынке выросли на 14,6%, а с начала 2017 года – на 11,5%.

По данным Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на содержание домов и придомовых территорий – 46,7%, мясо и мясопродукты – 29,9%, овощи – 29,4%, сливочное масло – 28,9%, молоко – 28,3%, электроэнергию – 28,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали яйца – 14,9%, молоко – 5,5%, топливо и масло – 4,4%, сливочное масло – 4,1%.

Данные представлены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.