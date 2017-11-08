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    В Украине вырос размер стипендий

    (обновлено: )14501
    Правительство повысило с 1 ноября академические и социальные стипендии для украинских студентов на 18%. По словам премьера, это решение правительство прорабатывало не один месяц.
    Деньги
    Украинское фото

    Студенты
    УНИАН
    "Благодарочка" от Гройсмана: соцсети о сокращении стипендий
    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. С 1 ноября стипендии повышены на 18%, как академические, так и социальные. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров.

    "Хочу сообщить хорошую новость для украинских студентов. Уважаемые друзья, мы принимаем сегодня решение: с 1 ноября мы повышаем стипендии, как академические, так и социальные, для украинских студентов на 18%. То есть, плюс 18% вы уже получите в ноябре и в дальнейшем", — приводит слова Гройсмана УНИАН.

    По его словам, это решение правительство прорабатывало не один месяц.

    "Мы искали варианты, как это сделать. И сейчас решение найдено", — подчеркнул Гройсман.

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    Ранее Министерство финансов предложило существенно сократить количество студентов, которые будут получать от государства академические стипендии (по успеваемости). В 2018 году количество получателей хотят сократить до 25%, а до 2020 года – до 15%. Сейчас таких студентов — 40-45%. В ответ на это Гройсман заявил, что правительство не поддерживает предложенную Министерством финансов идею.

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