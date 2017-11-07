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    Экономика

    Украина ввела санкции против 18 российских угледобывающих компаний

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (354)

    (обновлено: )10404
    Согласно приказам Минэкономразвития, компаниям, попавшим в "черный список", будет запрещено производить внешнеэкономическую деятельность на территории Украины.
    Уголь
    AP Photo/Mstyslav Chernov

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции против 18 российских компаний. Соответствующие приказы №1582 и 1583 ведомство приняло 30 октября.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корольчук: Украина зависима от российского угля

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    В приказах говорится, что санкции вводятся в связи с действиями, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности. Компаниям, попавшим в "черный список", будет запрещено производить внешнеэкономическую деятельность на территории Украины.

    Под санкции попали такие компании из России, как "Белгородский хладокомбинат", "Торговый дом "Донспецстрой", "Южтранс", "Микас", "Группа компаний Пенетрон-Россия", "Торговый дом Пенетрон-Россия", "Пенетрон-экспорт", "Волма-ВТР", "Завод гидроизоляционных материалов "Пенетрон", "Лоли-пак экспорт", "Снэк-групп", "Торговый дом "Аромадон", "Торговый дом "Старфуд-юг", "МК-метиз", "Стройсервис", "Волма — маркетинг", "Народный пластик" и ИП Мирошникова Ирина Владимировна.

    При этом "Южтранс" из города Шахты Ростовской области является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину. В частности, предприятие поставляет уголь энергогенерирующей компании "Донбассэнерго", а также для ряда украинских металлургических и других промышленных предприятий, сообщает Liga.net.

    liga.net
    Украина ввела санкции против 18 российских угледобывающих компаний

    Санкции вступят в силу через 40 дней, 9 декабря 2017 года.

    ранее сообщалось, что крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК сообщил о прибытии в Украину очередного балкера с углем из ЮАР для нужд Криворожской ТЭС.

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