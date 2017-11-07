Коломойский подал в суд на Нацбанк и ряд СМИ

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский подал иск к Национальному банку Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соответствующий иск зарегистрирован Печерский районным судом Киева 1 ноября, передают "Українські новини".

Ответчиками по иску выступают Национальный банк, ООО "Риботто", физлицо Тарас Мирошник, ООО "Редакция газеты Закон и Бизнес", ООО "Информационное агентство Интерфакс-Украина", ООО "Киевский институт проблем управления им. Горшенина". Третьими лицами по иску являются ООО "Инкерия и ООО "Инком 2001".

Текст судебного определения с требования истца пока не обнародован.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что одиннадцати представителям бывшего менеджмента "ПриватБанка", а также людям, связанным с бывшим совладельцем банка Игорем Коломойским, запрещен выезд из Украины.

Ранее сообщалось, что представители Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в главном офисе "ПриватБанка" в Днепре. В ведомстве пояснили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением служащими Нацбанка, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупном размере.

Тогдашний глава правления финучреждения Александр Шлапак заявил, что ГПУ завела уголовное дело по статье о "приведении к неплатежеспособности" "ПриватБанка".

Национальный банк Украины заявлял, что бывшие владельцы "ПриватБанка" не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации кредитного портфеля. Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

Обратившись к правительству, бывшие акционеры взяли на себя обязанность содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков государства, срок реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

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В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".