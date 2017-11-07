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    Экономика

    Нацбанк укрепил гривну

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (80)

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    Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 7 ноября: доллар - 26,85 гривны, евро - 31,11 гривны и 10 рублей - 4,595 гривны.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на вторник, 7 ноября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,85 грн/долл.

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,11. За 10 российских рублей дают 4,595 гривны.

    Напомним, на понедельник Нацбанк установил официальный курс гривны к евро на уровне 31,43, курс гривны к доллару США на уровне 26,96грн/долл. За 10 российских рублей давали 4,614 гривны.

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    В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.

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