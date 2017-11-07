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    Экономика

    В Украине покупка валюты впервые с 2015 года превысила продажу

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (79)

    (обновлено: )11
    Как следует из отчетных данных Национального банка Украины, в октябре 2017 года украинцы продали 709,6 миллиона долларов и купили 712 миллиона долларов.
    Доллары и евро
    AFP/THOMAS COEX

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Чистая покупка населением Украины иностранной валюты в октябре превысила продажу впервые с января 2015 года, говорится в отчетных данных НБУ.

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    РИА Новости Украина
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    По данным регулятора, украинцы продали 709,6 млн долларов и купили 712 млн долларов — чистая покупка валюты населением составила 2,4 млн долларов.

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    При этом с начала года население продало валюты на 2 млрд долларов больше, чем купило, передают Украинские новости.

    В начале ноября сообщалось, что формирования больших объемов ликвидности в банковской системе и на счетах правительства могут угрожать стабильности гривны. Об этом говорилось в заключении Совета Национального банка Украины.

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