В Украине покупка валюты впервые с 2015 года превысила продажу

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КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Чистая покупка населением Украины иностранной валюты в октябре превысила продажу впервые с января 2015 года, говорится в отчетных данных НБУ.

По данным регулятора, украинцы продали 709,6 млн долларов и купили 712 млн долларов — чистая покупка валюты населением составила 2,4 млн долларов.

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При этом с начала года население продало валюты на 2 млрд долларов больше, чем купило, передают Украинские новости.

В начале ноября сообщалось, что формирования больших объемов ликвидности в банковской системе и на счетах правительства могут угрожать стабильности гривны. Об этом говорилось в заключении Совета Национального банка Украины.