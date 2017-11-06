В Украине признан неплатежеспособным еще один банк

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд за "Приват": очевидно, банк не был неплатежеспособным – адвокат Национальный банк Украины решил отнести к категории неплатежеспособных банк "Богуслав", который по результатам диагностики нуждался в докапитализации, но по состоянию на 1 ноября не достиг запланированного размера уставного и регулятивного капитала. Об этом сообщает пресс-служба регуляторного органа.

По данным НБУ, в течение августа-октября руководство и владельцы банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации путем погашения неработающих активов и увеличения объема обеспечения по кредитам, однако по состоянию на 1 ноября банк не обеспечил увеличения уставного капитала.

Ранее сообщалось, что правление Национального банка Украины приняло решение отнести ПАО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных. Как уточнили в Нацбанке, совершенные меры по докапитализации банка были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала.