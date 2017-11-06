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    Экономика

    В Украине признан неплатежеспособным еще один банк

    (обновлено: )28320
    По данным НБУ, в течение августа-октября руководство и владельцы банка "Богуслав" принимали меры для выполнения требований по докапитализации, однако по состоянию на 1 ноября банк не обеспечил увеличения уставного капитала.
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    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины решил отнести к категории неплатежеспособных банк "Богуслав", который по результатам диагностики нуждался в докапитализации, но по состоянию на 1 ноября не достиг запланированного размера уставного и регулятивного капитала. Об этом сообщает пресс-служба регуляторного органа.

    По данным НБУ, в течение августа-октября руководство и владельцы банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации путем погашения неработающих активов и увеличения объема обеспечения по кредитам, однако по состоянию на 1 ноября банк не обеспечил увеличения уставного капитала.

    Ранее сообщалось, что правление Национального банка Украины приняло решение отнести ПАО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных. Как уточнили в Нацбанке, совершенные меры по докапитализации банка были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала.

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