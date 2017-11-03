Украина получила новую партию угля из ЮАР

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК сообщает о прибытии в Украину очередного балкера с углем из ЮАР для нужд Криворожской ТЭС.

"Сегодня вечером морской торговый порт "Черноморск" принял седьмой в текущем году балкер с углем из ЮАР для ДТЭК. Новая партия антрацита предназначена для Криворожской ТЭС. Это тот ресурс, который позволит станции покрывать потребности энергосистемы Украины и бесперебойно вырабатывать электроэнергию во время осенне-зимнего периода", — говорится в сообщении пресс-служба ДТЭК.

Сообщается, что балкер "Scythia Graeca" доставил в Украину 75 тысяч тонн антрацита из ЮАР, порт "Черноморск" уже начал разгрузку судна, после чего антрацит отправят на Криворожскую ТЭС.

По данным ДТЭК, на текущий момент на складах Криворожской ТЭС находится 67 тысяч антрацитового угля.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит (марка А). Власти страны наладили импорт угля марки А из ЮАР и США, а также начали перевод блоков ТЭС, работающих на антраците, на газовую группу угля.