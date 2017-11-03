Украина проводит антидемпинговое расследования импорта соли из Белоруссии

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Межведомственная комиссия по международной торговле по заявлению компании "Руссоль-Украина" начала антидемпинговую проверку импорта поваренной соли из Белоруссии, сообщается в пятницу на сайте газеты "Урядовый курьер".

"Комиссия … возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину товара, имеющего следующее описание: соль поваренная выварочная сорта экстра… происхождением из Белоруссии", — говорится в сообщении.

Комиссия сообщает, что в жалобе компании "Руссоль-Украина" содержится достаточно информации, которая свидетельствует о том, что импорт соли из Белоруссии мог совершаться по демпинговым ценам, поскольку они были ниже, чем на внутреннем рынке Белоруссии.

Кроме того, в жалобе содержится информация о том, что импорт совершался в таком объеме, который мог навредить украинскому товаропроизводителю.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 ноября 2016 года ввела запрет на импорт соли из ряда западных стран, поддержавших санкции против РФ.