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    Украина и РФ готовы возобновить сотрудничество по самолетам "Руслан"

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    По словам одного из источников, в достижении договоренностей по Ан-124-100 заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами.
    Самолет Ан-124 Руслан
    RIA News Павел Давыдов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Украина и Россия начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов "Руслан" (Ан-124–100), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников в авиаотрасли.

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    "Конфликт России и Украины вокруг продления летной годности самолетов "Руслан" (Ан-124–100) может неожиданно разрешиться мирным путем… По итогам украинское ГП "Антонов" может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании "Волга-Днепр" в Ульяновске, хотя сотрудничество стран в авиапроме демонстративно прервано после присоединения Крыма. Взамен Киев может получить документацию для продления ресурса самолетов Ил-76", — говорится в публикации.

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    В материале также подчеркивается, что, по словам одного из источников издания, в достижении договоренностей заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами. При этом источник подчеркнул, что на данный момент уже есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ.

    "Бригада украинского предприятия займется ими на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске", — уточняется в газете.

    Как сообщает издание, в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит "Авиастар-СП") и Росавиации от комментариев отказались. Отмечается, что в "Авиастаре" и "Антонове" на запросы не ответили, но факт проведения переговоров подтвердили.

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    Собеседник газеты, близкий к Кабинету министров Украины, надеется, что договоренности между компанией "Волга-Днепр" и ГП "Антонов" в конечном счете будут заключены.

    Ранее сообщалось. что ГП "Антонов" будет добиваться запрета полетов за пределами РФ самолетов "Руслан"

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