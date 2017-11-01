Озвучен финальный срок по продаже ОПЗ

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Одесский припортовый завод (ОПЗ) возобновил работу терминала по перевалке аммиака и производство карбамида, приватизация завода будет завершена "ориентировочно весной 2018 года", сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

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"Шесть месяцев завод был на регламентном ремонте, в конце октября ОПЗ запустился в работу. В ноябре будет завершена и обнародована оценка ОПЗ. Потом вместе с Кабмином сформируем условия приватизации и стартовую цену для торгов. После этого перейдем к приему заявок от инвесторов и ориентировочно весной 2018 года завершим продажу", — добавил он на своей странице в Facebook.

Виталий Трубаров/Facebook, 1 ноября 2017

Власти не первый год пытаются продать ОПЗ. Первый конкурс по его приватизации состоялся еще в 2009 году. В нем победила компания бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. В 2016 году власти Украины еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.