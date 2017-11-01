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    Экономика

    Озвучен финальный срок по продаже ОПЗ

    Тема:

    Новая волна приватизации в Украине (147)

    (обновлено: )5601
    Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров сообщил, что шесть месяцев ОПЗ был на регламентном ремонте. По его словам, приватизация завода будет завершена "ориентировочно весной 2018 года".
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Оpz.odessa.net

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Одесский припортовый завод (ОПЗ) возобновил работу терминала по перевалке аммиака и производство карбамида, приватизация завода будет завершена "ориентировочно весной 2018 года", сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

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    "Шесть месяцев завод был на регламентном ремонте, в конце октября ОПЗ запустился в работу. В ноябре будет завершена и обнародована оценка ОПЗ. Потом вместе с Кабмином сформируем условия приватизации и стартовую цену для торгов. После этого перейдем к приему заявок от инвесторов и ориентировочно весной 2018 года завершим продажу", — добавил он на своей странице в Facebook.

    Виталий Трубаров/Facebook, 1 ноября 2017

    Власти не первый год пытаются продать ОПЗ. Первый конкурс по его приватизации состоялся еще в 2009 году. В нем победила компания бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. В 2016 году власти Украины еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.

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