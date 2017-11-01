Украинцев готовят к повышению цен на электроэнергию – Герус

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Цена угля из государственных шахт с ноября может вырасти на 10% за тонну. С такой рекомендацией выступил Минэнергоугля.

Она касается угля газовой группы средней калорийности. Сейчас цена составляет 2200 гривен за тонну, а предлагается повысить ее до 2425 гривен за тонну.

О чем свидетельствует такая рекомендация Минэнергоугля, рассказал бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в эфире радиостанции Голос Столицы.

"У нас всего 10% государственных шахт. Я думаю, что речь о повышении цены угля – это подготовка к тому, чтобы начать закладывать еще более высокую цену угля, в том числе и угля с частных шахт, в цену электроэнергии и таким образом повысить еще цену электроэнергии с 1 января. Как по мне, это такая обработка медийной сферы. И сейчас идут дискуссии, чтобы цена электроэнергии с 1 января была поднята, может, даже на 15%. И компания ДТЭК Ахметова, которая контролирует 80% рынка угля и почти 80% рынка теплогенерации, также активно требует повышения цены угля в тарифах", — отметил эксперт.

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