В Украине прекратил работу судостроительный завод

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Госпредприятие "Николаевский судостроительный завод", которое входит в состав государственного концерна Укроборонпром, остановило работу, сообщили в пресс-службе госконцерна.

Сообщается, что причиной остановки в концерне называют отсутствие решения Кабинета Министров по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164. Были арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн.

Завод уже третий год самостоятельно выполняет соответствующие работы, поскольку прекращение содержания крейсера приведет к разрушению его энергетических узлов, элементов оборудования, экологическому загрязнению акватории рек Буг и Ингул.

В госконцерне добавили, что в результате разрушения и проведения консервации специальных изделий и его составляющих стоимость крейсера в размере капитальных инвестиций упадет до стоимости металлолома.

Кроме того, отмечается, что 30 октября руководство Укроборонпрома обратилось к секретарю Совета национальной обороны и безопасности Александру Турчинову с просьбой содействовать в решении судьбы стратегического предприятия.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал своей приоритетной задачей завершение в судах первой инстанции процесса по возвращению в собственность государству двух николаевских судостроительных заводов — "Океана" и "Черноморского судостроительного завода" (ЧСЗ).