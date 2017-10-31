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    Экономика

    В Украине прекратил работу судостроительный завод

    (обновлено: )18870
    Причиной остановки работы завода в концерне называют отсутствие решения Кабинета Министров по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164.
    Николаевский судостроительный завод
    kp.ua

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Госпредприятие "Николаевский судостроительный завод", которое входит в состав государственного концерна Укроборонпром, остановило работу, сообщили в пресс-службе госконцерна.

    Черноморский судостроительный завод
    Фото из открытых источников
    Черноморский судостроительный завод: один в поле воин

    Сообщается, что причиной остановки в концерне называют отсутствие решения Кабинета Министров по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164. Были арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн.

    Завод уже третий год самостоятельно выполняет соответствующие работы, поскольку прекращение содержания крейсера приведет к разрушению его энергетических узлов, элементов оборудования, экологическому загрязнению акватории рек Буг и Ингул.

    В госконцерне добавили, что в результате разрушения и проведения консервации специальных изделий и его составляющих стоимость крейсера в размере капитальных инвестиций упадет до стоимости металлолома.

    Кроме того, отмечается, что 30 октября руководство Укроборонпрома обратилось к секретарю Совета национальной обороны и безопасности Александру Турчинову с просьбой содействовать в решении судьбы стратегического предприятия.

    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал своей приоритетной задачей завершение в судах первой инстанции процесса по возвращению в собственность государству двух николаевских судостроительных заводов — "Океана" и "Черноморского судостроительного завода" (ЧСЗ).

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