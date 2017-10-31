Прибыль банка Порошенко выросла с начала года в 2,5 раза

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В январе-сентябре Международный инвестиционный банк (МИБ) увеличил чистую прибыль в 2,5 раза до 78,364 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (31,4 млн гривен). Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на финансовый отчет банка.

Первый квартал МИБ закончил с прибылью 26,8 млн гривен, II-й квартал — с прибылью 26,1 млн гривен, III-й квартал — с прибылью 25,5 млн гривен. Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 123 млн гривен, чистые комиссионные — 66 млн гривен.

Активы банка в 2017 году выросли на 1,3% до 6,9 млрд гривен, кредитный портфель снизился — на 11,5% до 1,9 млрд гривен, а обязательства — на 1,4% до 6,3 млрд гривен. Прошедший 2016 год МИБ закончил с прибылью 42,6 млн гривен.

Президент Украины Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка. Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 23-е место (7,3 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

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Порошенко находится на пятой строчке составленного изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital рейтинга 100 самых богатых украинцев в 2017 году. Первое место занимает Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 6,9 миллиарда долларов.