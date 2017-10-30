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    Экономика

    Fitch дал новый прогноз по ВВП Украины

    (обновлено: )24901
    В 2017 году ожидается рост ВВП Украины на 2%, тогда как прогнозы на следующие два года были улучшены - 3,2% и 3,7% соответственно.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. 

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    УНИАН
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    Международное рейтинговое агенство Fitch прогнозирует ускорение роста ВВП Украины до 3,2% в 2018 году, говорится в сообщении на сайте агентства.

    По данным Fitch, в 2017 году ожидается рост ВВП Украины на 2%, тогда как прогнозы на следующие два года были улучшены — 3,2% и 3,7% соответственно. В своем предыдущем экономическом прогнозе Fitch прогнозировало ускорение роста до 3%.

    "Рост, скорее всего, будет оставаться слабым, чем рейтинги "B", несмотря на восстановление прогноза. Fitch прогнозирует рост на 2% в 2017 году и ожидает, что Украина ускорится до 3,2% и 3,7% в 2018 и 2019 годах, соответственно, в результате внутреннего спроса. Частное потребление способствует улучшению реальных доходов и расширению доступа к кредитам. Инвестиции (21,4% ВВП) переживают циклическое восстановление, но он останется ниже "В" (24%)", — говорится в сообщении агентства.

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    Украинское фото
    Украина, где-то на задворках мировой экономики

    Также Fitch прогнозирует в 2018 году получение Украиной очередной транша от Международного валютного фонда (ВМФ). Аналитики рассчитывают, что украинские власти примут законодательство о приватизации и борьбе с коррупцией.

    Аналитики считают, что к 2019 году в Украине следует ожидать сокращение инфляции.

    Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины агентство оставило на уровне "B-" с прогнозом "Стабильный".

    Ранее сообщалось, что Всемирный банк ожидает постепенного ускорения темпов роста ВВП Украины до 4% в 2019 году.

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