Fitch дал новый прогноз по ВВП Украины

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина.

Международное рейтинговое агенство Fitch прогнозирует ускорение роста ВВП Украины до 3,2% в 2018 году, говорится в сообщении на сайте агентства.

По данным Fitch, в 2017 году ожидается рост ВВП Украины на 2%, тогда как прогнозы на следующие два года были улучшены — 3,2% и 3,7% соответственно. В своем предыдущем экономическом прогнозе Fitch прогнозировало ускорение роста до 3%.

"Рост, скорее всего, будет оставаться слабым, чем рейтинги "B", несмотря на восстановление прогноза. Fitch прогнозирует рост на 2% в 2017 году и ожидает, что Украина ускорится до 3,2% и 3,7% в 2018 и 2019 годах, соответственно, в результате внутреннего спроса. Частное потребление способствует улучшению реальных доходов и расширению доступа к кредитам. Инвестиции (21,4% ВВП) переживают циклическое восстановление, но он останется ниже "В" (24%)", — говорится в сообщении агентства.

Также Fitch прогнозирует в 2018 году получение Украиной очередной транша от Международного валютного фонда (ВМФ). Аналитики рассчитывают, что украинские власти примут законодательство о приватизации и борьбе с коррупцией.

Аналитики считают, что к 2019 году в Украине следует ожидать сокращение инфляции.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины агентство оставило на уровне "B-" с прогнозом "Стабильный".

Ранее сообщалось, что Всемирный банк ожидает постепенного ускорения темпов роста ВВП Украины до 4% в 2019 году.