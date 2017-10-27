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27.10.201712:16
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    Экономика

    Еще один украинский банк готовится к ликвидации

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    Согласно данным, которые разместила пресс-служба банка "Кредит Оптима", 13 ноября акционеры заведения намерены прекратить банковскую деятельность финучреждения.
    Банк Кредит Оптима
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Банк "Кредит Оптима", который с начала года массово закрывал свои отделения, теперь готовится на ближайшем собрании наблюдательного совета объявить о самоликвидации. Об этом сообщает пресс-служба банка.

    13 ноября акционеры банка намерены прекратить банковскую деятельность финучреждения, потому что не смог выполнить требования по минимальному уставному капиталу в 200 млн грн.

    "Прекратить осуществление ПАО "Кредит Оптима Банк" банковской деятельности без прекращения юридического лица в порядке, предусмотренном законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", – говорится в проекте решения Набсовета.

    Кредит "Оптима Банк" попал в список шести банков, которые не выполнили к октябрю требования по докапитализации.

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