наверх
26.10.201704:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "ПриватБанк" намеренно доводят до "свинского" состояния - Бортник

    Тема:

    Эхо национализации "ПриватБанка": "маски-шоу" в Днепре (296)

    (обновлено: )38
    "ПриватБанк" можно было продать до национализации, но сегодня не найдется инвестора, готового купить такой проблемный банк, считает политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре изъять документацию о национализации и бывшем руководстве "ПриватБанка".

    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Кравец: блокирование "сомнительных" платежей в банках - это разбой

    Отмечается, что ГПУ проводит расследование по факту злоупотребления служебным положением и завладения должностными лицами "ПриватБанка" чужим имуществом в особо крупных размерах.

    К чему могут привести действия ГПУ, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "ПриватБанк" сегодня повторяет судьбу ОПЗ, еще одного гиганта. На самом деле "ПриватБанк" сегодня продать невозможно. Его можно было продать до национализации, а сегодня продать банк с огромными проблемными активами, с огромным количеством возбужденных уголовных дел невозможно, не найдется такого инвестора. Мне кажется, что во власти многие умышленно доводят "ПриватБанк" к такому свинскому состоянию для того, чтобы его нельзя было продать", — заявил политолог Руслан Бортник.

    Смотрите также: За протестами под Радой видна фигура Коломойского — политолог

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Игорь Мосийчук на судебном заседании по делу Николая Коханивского
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые