"ПриватБанк" намеренно доводят до "свинского" состояния - Бортник

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре изъять документацию о национализации и бывшем руководстве "ПриватБанка".

Отмечается, что ГПУ проводит расследование по факту злоупотребления служебным положением и завладения должностными лицами "ПриватБанка" чужим имуществом в особо крупных размерах.

К чему могут привести действия ГПУ, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"ПриватБанк" сегодня повторяет судьбу ОПЗ, еще одного гиганта. На самом деле "ПриватБанк" сегодня продать невозможно. Его можно было продать до национализации, а сегодня продать банк с огромными проблемными активами, с огромным количеством возбужденных уголовных дел невозможно, не найдется такого инвестора. Мне кажется, что во власти многие умышленно доводят "ПриватБанк" к такому свинскому состоянию для того, чтобы его нельзя было продать", — заявил политолог Руслан Бортник.

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