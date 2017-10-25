Дело "Энергоатома". Экс-нардепу сообщили о подозрении

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия "Энергоатом" бывшему народному депутату Николаю Мартыненко и "его предполагаемому сообщнику" — руководителю структурного подразделения компании, сообщает вечером в среду пресс-служба НАБУ.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

"По версии следствия, экс-народный депутат Украины, бывший председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, в сговоре с тремя лицами – упомянутым должностным лицом структурного подразделения "Энергоатома", бывшим руководителем этого же подразделения и еще одним лицом, приближенным к экс-народному депутату, организовали коррупционную схему, в результате которой интересам "Энергоатома" нанесен ущерб в размере 6,4 млн евро", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сообщники в 2008-2012 годах искусственно создали условия проведения ряда тендеров, благодаря которым победителем признана чешская компания Škoda JS с завышенными на 6,4 млн евро ценовым предложением.

По данным НАБУ, после получения средств данная компания перечислила 6,4 млн евро на счет компании Bradcrest Investment SA (Панамская Республика), "единственным владельцем (бенефициаром) которой является экс-народный депутат Украины".

НАБУ Схема завладения средствами "Энергоатома" по данным НАБУ

В апреле Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Мартыненко в виде личного поручительства. За него поручились 15 народных депутатов и четыре министра.