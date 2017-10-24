США озвучили масштабные потери доходов Украины из-за "Северного потока-2"

КИЕВ, 24 окт РИА Новости Украина. Потери доходов Украины от транзита газа из-за запуска "Северного потока-2" могут составить до 3% ВВП ежегодно, заявила посол США в Украине Мари Йованович.

"Реформы (в нефтегазовом секторе — Ред.) должны обеспечить, что Украина будет оставаться важной страной для транспортировки газа. "Северный поток" также сократит транзит через Украину и это приведет к потере почти 3% ВВП ежегодно, такие могут быть потери", — сказала Йованович во вторник в Киеве на международной конференции, посвященной развитию нефтегазового сектора в Украине.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".