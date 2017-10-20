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    Экономика

    При организации "Евровидения" в Киеве выявили нарушения на 468 млн грн

    (обновлено: )11420
    Государственная аудиторская служба провела ревизию расходов за период с 24 мая по 16 июля. Во время ревизии удалось возместить государству нарушения на общую сумму 2,1 миллиона гривен.
    Логотип Евровидения
    УНИАН

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Государственная аудиторская служба Украины выявила нарушения на 468 миллионов гривен при проведении песенного конкурса "Евровидение-2017", сообщается в пятницу на сайте аудиторской службы.

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    Отмечается, что материалы по результатам проверки направлены правоохранителям.  Служба провела ревизию расходов за период с 24 мая по 16 июля.

    "Установлены факты незаконных расходов и недополучения "Национальной общественной телерадиокомпанией" (организатор конкурса) денежных средств на общую сумму 8,6 миллиона гривен (324 тысячи долларов), нарушений при ведении бухгалтерского учета и при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

    Также сообщается, что во время ревизии удалось возместить государству нарушения на общую сумму 2,1 миллиона гривен (около 80 тысяч долларов).

    "Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы, которые дадут надлежащую оценку действиям отдельных должностных лиц "Национальной общественной телерадиокомпании", которые были ответственны за организацию и проведение песенного конкурса "Евровидение-2017", — говорится в сообщении.

    "Евровидение-2017" прошло в мае в Киеве. Очередной конкурс пройдет в мае 2018 года в Португалии.

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