При организации "Евровидения" в Киеве выявили нарушения на 468 млн грн

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Государственная аудиторская служба Украины выявила нарушения на 468 миллионов гривен при проведении песенного конкурса "Евровидение-2017", сообщается в пятницу на сайте аудиторской службы.

Отмечается, что материалы по результатам проверки направлены правоохранителям. Служба провела ревизию расходов за период с 24 мая по 16 июля.

"Установлены факты незаконных расходов и недополучения "Национальной общественной телерадиокомпанией" (организатор конкурса) денежных средств на общую сумму 8,6 миллиона гривен (324 тысячи долларов), нарушений при ведении бухгалтерского учета и при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время ревизии удалось возместить государству нарушения на общую сумму 2,1 миллиона гривен (около 80 тысяч долларов).

"Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы, которые дадут надлежащую оценку действиям отдельных должностных лиц "Национальной общественной телерадиокомпании", которые были ответственны за организацию и проведение песенного конкурса "Евровидение-2017", — говорится в сообщении.

"Евровидение-2017" прошло в мае в Киеве. Очередной конкурс пройдет в мае 2018 года в Португалии.