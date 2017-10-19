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    Экономика

    Суд вернул приватизированный Ахметовым "Укртелеком" государству

    (обновлено: )12311
    В "Укртелекоме" сообщили, что компания "ЕСУ" планирует оспорить в апелляционном суде решение Хозсуда Киева о расторжении приватизационного договора о покупке "Укртелекома" с Фондом государственного имущества Украины.
    Офис Укртелекома
    "Укртелеком"

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Хозяйственного суда г. Киева,

    Соответствующее решение было принято сегодня, 19 октября.

    Офис Укртелекома. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    "… удовлетворены исковые требования Фонда госимущества Украины, расторгнут договор купли-продажи акций от 11.03.2011 ПАО "Укртелеком", ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" обязано списать со счета ООО "ЕСУ" пакет акций ПАО "Укртелеком", и взыскана с ООО "ЕСУ" пеня в размере 2 171 169 000 грн, начисленная за ненадлежащее выполнение договора купли-продажи пакета акций", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Хозяйственного суда Киева.

    В свою очередь пресс-служба "Укртелекома" сообщила, что компания "ЕСУ" планирует оспорить в апелляционном суде решение Хозсуда Киева о расторжении приватизационного договора о покупке "Укртелекома" с Фондом государственного имущества Украины.

    "Хозяйственный суд г. Киева вынес решение о расторжении приватизационного договора между Фондом государственного имущества Украины и ООО "ЕСУ" по ПАО "Укртелеком". ООО "ЕСУ" не согласно с решением суда первой инстанции и продолжит защиту права собственности на акции "Укртелекома" в апелляционном суде", — говорится в сообщении, текст которого приводит УНИАН.

    В компании заявляют, что, учитывая характер претензий ФГИУ, ООО "ЕСУ" считает необходимым достижение разумного компромисса по выполнению приватизационных обязательств.

    В пресс-службе сообщили, что решение суда первой инстанции не повлияет на текущую работу "Укртелекома".

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    Напомним, в мае Фонд государственного имущества Украины подал иск в Хозяйственный суд Киева к компании "ЕСУ", принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, и Государственному экспортно-импортному банку Украины о расторжении договора купли-продажи акций "Укртелекома", а также о взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.

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