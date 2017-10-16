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    Эксперт: транш МВФ для Украины находится под большим вопросом

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (476)

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    В эфире радиостанции Голос столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что МВФ не станет иметь дело со страной, которая не выполняет взятые на себя обязательства.
    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Украина ожидает от МВФ до конца этого года очередной транш. Накануне министр финансов Александр Данилюк заявил, что для получения средств Украине осталось упростить приватизацию и внедрить антикоррупционный суд.

    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen
    Цена на газ. Нас обдирают по формуле "МВФ +"

    Вероятность получения Украиной очередного транша прокомментировал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире радиостанции Голос столицы.

    "На самом деле, все зависит от того, сможет ли сейчас министр финансов, находясь в Вашингтоне, уговорить МВФ на пересмотр формулы цен на газ. (…) Чтобы получить предыдущий транш, мы согласовали эту формулу, что сейчас никакой политики, цена на газ на каждый сезон будет определяться с учетом формулы. Украинское правительство приняло эту формулу, мы договорились обо всем с МВФ, пришло лето и Кабмин отказался выполнять свои обязательства, он не хочет пересматривать цену на газ. И сейчас МВФ не может иметь дело с людьми, которые берут на себя обязательства, получают под это деньги, а потом говорят "нет, мы не будем этого делать". Именно поэтому сейчас транш под большим вопросом", — заявил экономист.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

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    Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.

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