Эксперт: транш МВФ для Украины находится под большим вопросом

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Украина ожидает от МВФ до конца этого года очередной транш. Накануне министр финансов Александр Данилюк заявил, что для получения средств Украине осталось упростить приватизацию и внедрить антикоррупционный суд.

Вероятность получения Украиной очередного транша прокомментировал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире радиостанции Голос столицы.

"На самом деле, все зависит от того, сможет ли сейчас министр финансов, находясь в Вашингтоне, уговорить МВФ на пересмотр формулы цен на газ. (…) Чтобы получить предыдущий транш, мы согласовали эту формулу, что сейчас никакой политики, цена на газ на каждый сезон будет определяться с учетом формулы. Украинское правительство приняло эту формулу, мы договорились обо всем с МВФ, пришло лето и Кабмин отказался выполнять свои обязательства, он не хочет пересматривать цену на газ. И сейчас МВФ не может иметь дело с людьми, которые берут на себя обязательства, получают под это деньги, а потом говорят "нет, мы не будем этого делать". Именно поэтому сейчас транш под большим вопросом", — заявил экономист.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

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Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.