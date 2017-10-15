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    Экономика

    Гройсман сообщил об увеличении на треть военного бюджета Украины в 2018

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (41)

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, предприятия оборонного комплекса обеспечат армию новыми танками, новыми самолетами, бронетехникой и автомобилями, у военнослужащих "будут современное оружие и экипировка, будет достойная заработная плата".
    Модернизированный БТР-4 на выставке Укроборонпрома
    Facebook Владимира Гройсмана

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Проектом государственного бюджета на 2018 год на безопасность и оборону предусмотрено выделить 165 млрд грн, сообщил в видеообращении по случаю Дня защитника Украины премьер-министр Владимир Гройсман.

    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "165 млрд грн мы запланировали на безопасность и оборону в бюджете экономического роста на 2018 год. Предприятия оборонного комплекса обеспечат армию новыми танками, новыми самолетами, бронетехникой и автомобилями. У наших защитников будут современное оружие и экипировка, будет достойная заработная плата. Мой принцип: развитая экономика государства — защищенная страна№, — сказал Гройсман.

    Напомним, объем расходов на безопасность и оборону в текущем году превысил 120 млрд грн.

    Напомним, в субботу в Киеве представители националистических организаций провели митинг по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии. После этого стартовало шествие, которое завершилось на Контрактовой площади.

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