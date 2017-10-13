Гройсман объяснил рост цен на продукты питания

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Продукты питания в Украине дорожают в связи с ростом объема экспорта, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"У не вижу сейчас никаких предпосылок для роста цен. У нас был рост на овощи, фрукты, потому что в стране не было урожая достаточного. И все это понимают. (…) Второе — мы начали быть страной-экспортером, начали наше продовольствие продавать за границу", — сообщил глава правительства в эфире "5 канала".

Комментируя подорожание мяса, Гройсман напомнил о проблеме африанской чумы, из-за чего начала расти цена.

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"Но сейчас мы видим уменьшение цены, например, на свинину. В октябре-ноябре это будет наблюдаться", — заявил премьер, добавив, что задача власти на 2018 год — создать механизмы по увеличению мяса в Украине. "В бюджете мы предполагаем миллиард на поддержку фермерства", — заключил Гройсман.

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Ранее генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что более 65% социальных продуктов питания подорожали в сентябре, существенно выросли в цене мясо и яйца.