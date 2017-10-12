В Украину привезли вторую партию угля из США

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 12 октября, в торговый порт Южный в Одесской области прибыло второе судно с партией американского угля, сообщили в пресс-службе порта.

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Отмечается, что партию в 60 тыс. тонн для Центрэнерго доставило судно Victoria.

По словам и.о. директора порта Виталия Жуковского, в общей сложности за 9 месяцев текущего года на склады украинских электростанций уже отправлено 540 тыс. тонн антрацита.

Напомним, 18 сентября в Украину прибыла очередная, четвертая, партия антрацитового угля из Южно-Африканской Республики (ЮАР).