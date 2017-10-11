наверх
11.10.201723:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Данилюк встретится с руководством МВФ и ВБ

    (обновлено: )20
    В ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в США принимают участие министры финансов, главы центральных банков, ведущие экономисты, профессора, представители бизнеса со всего мира.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк намерен встретиться с руководством Международного валютного фонда и Всемирного банка в рамках поездки в Вашингтон.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: в бедность народ вгоняет не МВФ, а Порошенко и Гройсман

    "Сегодня начинаем работу на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне… Запланированы встречи с моими коллегами — министрами из других стран, руководством МВФ и Всемирного банка, инвесторами", — написал Данилюк на своей странице в Facebook в среду.

    Он уточнил, что в ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в США принимают участие министры финансов, главы центральных банков, ведущие экономисты, профессора, представители бизнеса со всего мира, чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкиваются их страны и мировая экономика в целом.

    В конце сентября СМИ сообщили, что приезд миссии МВФ в Украину откладывается из-за отсутствия прогресса в вопросе назначения главы Нацбанка Украины вместо Валерии Гонтаревой, которая еще в мае подала в отставку. Ожидалось, что кандидатура нового главы регулятора будет подана на рассмотрение Рады до конца сентября.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Мариано Рахой
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Главные цифры пенсионной реформы. Инфографика
    Пенсионная реформа: суть и скрытое