Данилюк встретится с руководством МВФ и ВБ

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк намерен встретиться с руководством Международного валютного фонда и Всемирного банка в рамках поездки в Вашингтон.

"Сегодня начинаем работу на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне… Запланированы встречи с моими коллегами — министрами из других стран, руководством МВФ и Всемирного банка, инвесторами", — написал Данилюк на своей странице в Facebook в среду.

Он уточнил, что в ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в США принимают участие министры финансов, главы центральных банков, ведущие экономисты, профессора, представители бизнеса со всего мира, чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкиваются их страны и мировая экономика в целом.

В конце сентября СМИ сообщили, что приезд миссии МВФ в Украину откладывается из-за отсутствия прогресса в вопросе назначения главы Нацбанка Украины вместо Валерии Гонтаревой, которая еще в мае подала в отставку. Ожидалось, что кандидатура нового главы регулятора будет подана на рассмотрение Рады до конца сентября.