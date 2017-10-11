Озвучен прогноз по ценам на кофе и чай для украинцев

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Украинцам не стоит ждать снижения цен на чай и кофе, несмотря на то, что с 1 января 2018 года в рамках соглашения Украина — ЕС уменьшаются ставки ввозных пошлин в страну на некоторые продукты питания и товары, произведенные в странах Евросоюза. Об этом сообщает генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Наиболее ощутимым будет снижение пошлин на чай, молотый кофе, лосось и твердые сыры. На чай и кофе пошлина сразу снижается с 10 до 2,5%, лосось — с 10 до 5%, а на сыры Бри и Гауда — с 10 до 5%. Поэтому средняя пачка чая весом 100 гр должна в сегодняшних ценах снизиться в следующем году на 2,7 грн, молотого кофе — на 5,4 грн, а килограмм Бри — на 17 грн. Наибольшую выгоду из-за снижения пошлин получат люди среднего достатка, так как они покупают больший ассортимент продукции. Менее обеспеченные почувствуют снижение таможенной нагрузки преимущественно на чай и кофе", — пишет он на своей странице в Facebook.

При этом Дорошенко подчеркнул, что ожидать удешевления в 2018 году указанных продуктов не стоит из-за девальвации гривны.

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"Правительство заложило возможность снижения гривны на 11%. Таким образом снижение пошлин будет перекрыто снижением курса гривны. Но эти товары будут дорожать в следующем году менее чем другие", — заключил эксперт.

Алексей Дорошенко/Facebook, 10 октября 2017

Ранее Дорошенко сообщил, что более 65% социальных продуктов питания подорожали в сентябре, существенно выросли в цене мясо и яйца.