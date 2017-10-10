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    Экономика

    Украина намерена создать энергомост с ЕС

    (обновлено: )25503
    Как сообщил первый вице-премьер - глава минэкономики Украины Степан Кубив, мост позволит Украине экспортировать атомную электроэнергию в Европу, министерство детально изучает такую возможность.
    Степан Кубив. Архивное фото
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Минэкономразвития провело встречу с представителями международного консорциума, который выступил с инициативой совместной реализации проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС" общей стоимостью 243,5 миллиона евро.

    Как сообщил первый вице-премьер — глава минэкономики Украины Степан Кубив, мост позволит Украине экспортировать атомную электроэнергию в Европу, министерство детально изучает поступившие предложения.

    Ровненская атомная электростанция в Кузнецовске.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Важность проекта сложно переоценить, поэтому сегодня я встретился с консорциумом, в который входят польская, британская и шведская компании, которые собственно разработали и предложили проект энергетического моста. Мы в минэкономразвития уже подробно изучаем предложение", — написал Кубив во вторник на своей странице в Facebook.

    По его словам, энергетический мост "Украина-ЕС" может стать первым проектом государственно-частного партнерства, его воплощение будет способствовать интеграции энергетической системы Украины в европейскую энергосистему и станет возможностью для экспорта украинской атомной электроэнергии.

    Министр сообщил, что в рамках этого проекта основной задачей, стоящей перед Украиной, является восстановление ЛЭП от Хмельницкой АЭС до Жешува (Польша).

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    "Это пассивный актив, который надо восстановить, чтобы он работал на экономику Украины. Приблизительная общая стоимость проекта — 243,5 миллиона евро. Планируется, что реализация проекта будет осуществляться за средства инвесторов. В то же время, местный бюджет сможет за счет налогов и дивидендов получить 3,5 миллиона евро, а государственный — 2,9 миллиарда евро", — сообщил Кубив.

    Ранее народный депутат Остап Еднак заявил, что Украина будет зависима от атомной энергетики еще 18 лет.

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