Из Украины и Венгрию построят автобан

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") объявило о намерении реализовать проект нового автобана Львов — Будапешт через КПП "Дыйда", сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках реализации этого проекта "Укравтодор" совместно со Всемирным банком начали подготовку предварительного технико-экономического исследования по проекту строительства (реконструкции) дороги I категории Львов — Мукачево.

"Эта дорога станет основной артерией для экспорта украинских товаров в страны Восточной и Южной Европы и транзитным коридором международной торговли через Украину из Беларуси и стран Прибалтики в страны Восточной и Южной Европы, а также обеспечит устойчивое сочетание Закарпатья с другими регионами Украины", — говорится в сообщении.

Сейчас дорога М-06 из Мукачево во Львов проходит через сложный горный рельеф и проезд по ней занимает около 3,5 часов. Новый автобан сократит время в пути до двух часов, заявляют в "Укравтодоре".

Ожидается, что новая автомагистраль соединит Львов с венгерским автобаном М-3 Будапешт-Ньиредьхаза и станет главным автомобильным коридором между Украиной и Венгрией.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры рассчитывает построить транспортный коридор, соединяющий Украину и Европейский Союз. Речь идет о направлении Гданьск — Одесса.