Эрдоган: Турция намерена довести товарооборот с Украиной до $10 млрд

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена вывести двусторонний товарооборот с Украиной до уровня 10 млрд долларов в год, сообщает УНИАН.

Об этом глава Турецкого государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

"В 2015 году мы с господином Порошенко объявили нашу цель — к 2023 году удвоить, утроить наш товарооборот, чтобы достичь серьезной цифры", — сказал Эрдоган.

"И мы сегодня, учитывая последние события, приняли решение как можно скорее вывести наш товарооборот на уровень 10 млрд долларов. Мы должны очень много работать для того, чтобы вывести товарооборот на желаемый для нас уровень", — сказал президент Турции.