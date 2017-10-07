Мингарелли назвал условия для лучшего доступа Украины на рынки ЕС

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украине для расширения доступа к экспорту продукции на рынки Европейского Союза в рамках соглашения о зоне свободной торговли необходимо сконцентрироваться на адаптации законодательства с нормами и стандартами ЕС, а не на увеличениях квот и тарифов.

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"Конечно, если бы квоты не были такими как сейчас, Украина могла бы экспортировать больше. Но в ЕС также экономический кризис и нужно быть реалистичными относительно ожиданий", — сказал Мингарелли в ходе Киевского международного экономического форума.

"Я не говорю, что не нужно пытаться, но как большой друг Украины я хотел бы дать совет моим украинским друзьям. Не концентрируйте внимание на этом, смотрите на регуляторную конвергенцию и сближение, там вы можете получить лучшие преимущества в среднесрочной перспективе", — отметил он.

Он отметил, что основными барьерами для экспорта украинских компаний на рынки Евросоюза являются не квоты, а гармонизация украинского законодательства со стандартами и нормами ЕС, в котором Украина, согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, отстает.

"Если мы обеспечим, что в следующие месяцы Украина примет законы и стандарты ЕС, то украинская экономика будет быстро становиться частью единого рынка ЕС, и это означает, что украинские компании смогут экспортировать в страны ЕС без преград и над этим мы должны работать и мы готовы помогать украинским властям в внедрении этих законов норм", — заверил он.

Как сообщалось ранее, Украина по состоянию на 9 июня 2017 года полностью использовала тарифные квоты на поставку в ЕС меда, кукурузы, сахара, ячменной крупы, пшеницы, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока. Частично использованы квоты на поставку в ЕС солода – 97,69%, ячменя – 91,5%, сливочного масла – 50%, мяса птицы и полуфабрикатов – 50%, овса – 28,44%, других сахарных продуктов — 28,02%, крахмала – 23,18%.

Уже полтора года работает зона свободной торговли (СЗТ) между Украиной и Евросоюзом, но в двусторонней торговле с ЕС Украина имеет отрицательный баланс, то есть покупает больше, чем продает.