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    Еврокомиссия ввела антидемпинговую пошлину на листовой прокат "Метинвеста"

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    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера (34)

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    В результате расследования в Еврокомиссии установили, что "Метинвест" поставлял свою продукцию с демпинговой маржей в 14%. При этом антидемпинговые меры коснулись не только Украины - пошлины были введены для продукции из России, Ирана и Бразилии.
    Доменная печь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Европейская комиссия ввела антидемпинговую пошлину в размере 60,5 евро/тонна на горячекатаный прокат группы "Метинвест", которая в связи с высокой кооперацией производства в Украине будет распространяться на всех поставщиков, говорится в официальном решении ЕК, опубликованном в пятницу.

    Газопровод. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
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    В результате расследования в Еврокомиссии установили, что "Метинвест" поставлял свою продукцию с демпинговой маржей в 14%. При этом антидемпинговые меры коснулись не только Украины — пошлины были введены для продукции из России, Ирана и Бразилии.

    Ранее заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Микольская в ходе Киевского международного экономического форума сообщила, что Украина входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков агропродовольственной группы товаров в Европейский Союз, что делает страну гарантом продовольственной безопасности ЕС.

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