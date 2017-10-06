Еврокомиссия ввела антидемпинговую пошлину на листовой прокат "Метинвеста"

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Европейская комиссия ввела антидемпинговую пошлину в размере 60,5 евро/тонна на горячекатаный прокат группы "Метинвест", которая в связи с высокой кооперацией производства в Украине будет распространяться на всех поставщиков, говорится в официальном решении ЕК, опубликованном в пятницу.

В результате расследования в Еврокомиссии установили, что "Метинвест" поставлял свою продукцию с демпинговой маржей в 14%. При этом антидемпинговые меры коснулись не только Украины — пошлины были введены для продукции из России, Ирана и Бразилии.

Ранее заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Микольская в ходе Киевского международного экономического форума сообщила, что Украина входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков агропродовольственной группы товаров в Европейский Союз, что делает страну гарантом продовольственной безопасности ЕС.