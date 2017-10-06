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    В Украине построили новый тоннель в ЕС через Карпаты

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    Новый двухпутный тоннель имеет длину 1765 метров, ширину 10,5 метра, высоту 8,5 метра и пролегает на максимальной глубине 180 метров от поверхности Бескидского хребта.
    В Украине построили новый тоннель в ЕС через Карпаты
    interbudmontazh.com

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Завершилось строительство нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах, который находится в 30 метрах от действующего технически изношенного тоннеля, сообщается на сайте строительной ассоциации Интербудмонтаж.

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    Длина тоннеля с двумя железнодорожными полотнами составила 1764,5 метра. Бескидский тоннель — второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина — Россия.

    Тоннель построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс, кроме того его слабая пропускная способность накладывает ограничения на весь международный транспортный коридор. 

    Новый двухпутный тоннель имеет длину 1765 метров, ширину 10,5 метра, высоту 8,5 метра и пролегает на максимальной глубине 180 метров от поверхности Бескидского хребта.

    Напомним, впервые о строительстве тоннеля заговорили в 2011 году. В 2014 году Европейский инвестиционный банк объявил о выделении Украине займа в размере 55 млн евро для строительства Бескидского железнодорожного тоннеля в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз.

    interbudmontazh.com
    В Украине построили новый тоннель в ЕС через Карпаты

    Ранее сообщалось, что основатель американской компаний SpaceX Илон Маск Маск получил разрешение от правительства на строительство подземного тоннеля для вакуумного транспорта Hyperloop от Нью-Йорка в Вашингтон.

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