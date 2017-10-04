"За голоса". Проживающим в горах пенсионерам серьезно поднимут пенсии - СМИ

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Проживающим в горах пенсионерам сделают серьезную надбавку к пенсии. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на текст пенсионной реформы, которую накануне приняла Верховная Рада.

Как уточняется, размер надбавки жителям гор составит 20% от пенсии. Некоторые политики сочли данный шаг "попыткой сделать реверанс в сторону жителей Западной Украины, которую правящие партии рассматривают как свое электоральное ядро", отмечает издание.

"Это чтобы Западная Украина им давала голоса", — пояснил мотивы этой надбавки народный депутат Сергей Каплин, имея, вероятно, в виду, что после присоединения Крыма к РФ горы в Украине остались только одни — Карпатские.

Парламент Украины во вторник одобрил закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

Закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, соцзащиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает автоматическую норму о ежегодной индексации пенсий для защиты от инфляции.