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04.10.201709:13
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    Экономика

    Курс валют НБУ: гривна продолжает падение

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (60)

    (обновлено: )5410
    Согласно данным государственного регулятора, официальный курс гривны к доллару на среду, 4 октября, установлен на уровне 26,70 грн/долл.
    Доллары и гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на среду, 4 октября, на уровне 26,70 грн/долл.

    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,38. За 10 российских рублей дают 4,609 гривны.

    Напомним, Нацбанк установил на среду официальный курс гривны к евро на уровне 31,30. За 10 российских рублей давали 4,610 гривны. Курс доллара был установлен на уровне 26,65 грн/долл.

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    Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.

     

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