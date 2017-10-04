Курс валют НБУ: гривна продолжает падение

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на среду, 4 октября, на уровне 26,70 грн/долл.

Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,38. За 10 российских рублей дают 4,609 гривны.

Напомним, Нацбанк установил на среду официальный курс гривны к евро на уровне 31,30. За 10 российских рублей давали 4,610 гривны. Курс доллара был установлен на уровне 26,65 грн/долл.

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Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.