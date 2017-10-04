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    Черный список "Укравтодора": многие подрядчики навсегда уйдут с рынка

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    В эфире радиостанции Голос Столицы советник председателя Госагентства автомобильных дорог Украины Александр Кава заявил, что подрядчики, попавшие в "Черный список" Укравтодора, должны иметь возможность оттуда выйти, но выход будет непростым.
    Госкомпания Укравтодор
    УНИАН

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. "Укравтодор" собирается создать "черный список" недобросовестных подрядчиков. Для этого Государственное агентство автомобильных дорог Украины разработало соответствующий законопроект, в котором как раз и идет речь о создании такого черного списка. С помощью него собираются улучшить контроль качества выполнения ремонтно-строительных работ на дорогах.

    Славомир Новак
    УНИАН
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    Что ждет подрядчиков, попавших в "черный список", рассказал советник председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава в эфире радиостанции Голос Столицы.

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    "На данный момент закон еще не принят, его редакция только прорабатывается. Должен быть инструмент выхода из этого списка. Но выход должен быть непростой. Подрядчики должны понимать, что если они недобросовестно выполняют свои задачи, то это чревато для них уходом с рынка работы с "Укравтодором", — отметил Кава.

    Ранее, напомним, эксперты заявили, что из-за нового налога автолюбители пересядут на троллейбус

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