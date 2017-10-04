Черный список "Укравтодора": многие подрядчики навсегда уйдут с рынка

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. "Укравтодор" собирается создать "черный список" недобросовестных подрядчиков. Для этого Государственное агентство автомобильных дорог Украины разработало соответствующий законопроект, в котором как раз и идет речь о создании такого черного списка. С помощью него собираются улучшить контроль качества выполнения ремонтно-строительных работ на дорогах.

Что ждет подрядчиков, попавших в "черный список", рассказал советник председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава в эфире радиостанции Голос Столицы.

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"На данный момент закон еще не принят, его редакция только прорабатывается. Должен быть инструмент выхода из этого списка. Но выход должен быть непростой. Подрядчики должны понимать, что если они недобросовестно выполняют свои задачи, то это чревато для них уходом с рынка работы с "Укравтодором", — отметил Кава.

Ранее, напомним, эксперты заявили, что из-за нового налога автолюбители пересядут на троллейбус.