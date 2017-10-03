Из-за низких доходов украинцы не могут пить пиво наравне с европейцами

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Экспорт пива из Украины растет. Так, за первое полугодие этого года он вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают эксперты Центра поддержки экспорта при Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

Там также указывают, что вырос и экспорт безалкогольных напитков с сахаром — почти на 25%. В денежном выражении экспорт украинских безалкогольных напитков с сахаром составил около 21 миллиона долларов, а пива было продано на внешние рынки на 13,5 миллионов долларов.

О потреблении пива в Украине рассказал директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Потребление пива в Украине падает. Хорошим индикатором в этом плане являются страны Европы, поскольку мы идем в этом направлении. Сравнивая потребление пива украинцами, поляками и немцами, мы потребляем значительно меньше. Это происходит за счет снижения потребления крепкого алкоголя. Но, к сожалению, из-за того, что мы мало зарабатываем, мы не можем себе позволить пить пиво в тех объемах, в которых потребляют его европейцы. Поэтому мы с 2012 года сокращаем потребление пива. А украинское пиво все чаще можно встретить заграницей", — отметил эксперт.

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